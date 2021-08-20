В Дагестане спрогнозировали падение цен на газомоторное топливо

Руководство Дагестана рассчитывает, что снижение цен на газомоторное топливо, резко подорожавшее в августе, произойдет к октябрю, заявил на брифинге министр энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов.

В настоящее время литр топлива на дагестанских заправочных станциях превышает 34 рубля.

"Наше предположение, что в октябре цена все-таки начнет снижаться, падать…", - поделился ожиданиями он, передает ТАСС.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в целом цены на нефтепродукты в республике находятся на аналогичном с соседними субъектами РФ уровне.