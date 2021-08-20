Нидерландский клуб будет выступать в форме, посвященной Бобу Марли (ФОТО, ВИДЕО )

Амстердамский футбольный клуб "Аякс" представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Экипировка посвящена ямайскому певцу и композитору Бобу Марли. На форму черного цвета нанесены полоски фирменных цветов Боба Марли и растаманов – зеленого, желтого и красного.

Кроме того, под воротником на спине изображены три птицы. Это отсылка к песне Three Little Birds, которые фанаты клуба исполняют на каждом матче.

Напомним, техническим спонсором "Аякса" является немецкая компания по производству спортивной одежды Adidas.