ЮНЕСКО: необходимо защитить культурное наследие в Афганистане

ЮНЕСКО призывает защитить культурное наследие в Афганистане после захвата власти талибами ("Талибан", запрещено в РФ).

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле "призвала к сохранению культурного наследия Афганистана в его разнообразии при полном соблюдении норм международного права, а также к принятию всех необходимых мер предосторожности чтобы пощадить и защитить культурное наследие от ущерба и разграбления".

В ЮНЕСКО внимательно следят за ситуацией в Афганистане и готовы приложить усилия для защиты бесценного культурного наследия этой страны. Также в заявлении на сайте организации подчеркивается необходимость обеспечения безопасной рабочей среды для афганских художников и специалистов в области культурного наследия.

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО расположены в разных регионах Афганистана, обеспокоенность организации связана с уничтожением талибами Бамианских статуй Будды в 2001 году. Статуи, по мнению боевиков, являются языческими идолами.