Житель Дагестана погиб в результате автонаезда

В результате наезда автомобиля в Кизляре погиб 31-летний пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Было установлено, что 44-летний житель Тарумовского района, управляя "Лада-Приора", наехал на 31-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

"По предварительной информации, пострадавший находился в нетрезвом состоянии. От полученных телесных повреждений пешеход скончался в медучреждении Кизляра", – сказано в сообщении.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.