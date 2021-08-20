В Турции оценили сроки восстановления сгоревших лесов

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, в какие сроки планируется восстановить территории, пострадавшие от крупнейших лесных пожаров в истории страны, пишет Anadolu.

"Высадка саженцев начнется, предположительно, во вторую неделю ноября. В течение 3-5 лет все территории, пострадавшие от лесных пожаров, будут восстановлены", - заявил министр.

Страна справилась с возгораниями, пришло время восстановить лесные массивы, отметил он. "И мы приступили к работе в этом направлении. На каждого человека будет высажено по три саженца - всего 252 млн саженцев", - рассказал Пакдемирли.

По оценкам экологов, можно также надеяться на самостоятельное восстановление природы.

"Поэтому в ряде районов будет отдано предпочтение на появление ростков уже имеющихся в природе семян. В горной местности, где зеленые массивы формируются за счет невысоких редких деревьев, предпочтем переждать, чтобы природа сама восстановила лесной покров. Результаты будут видны уже в первые месяцы весны", - поделился министр.