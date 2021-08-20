Житель Еревана угрожал гранатами букмекерам

В Ереване вооруженный гранатами мужчина ворвался в одну из букмекерских контор города, сообщает пресс-служба МВД Армении.

"2 августа в 9:10 по местному времени в отделение полиции ереванского района Малатиа поступило сообщение, что вооруженный гранатами мужчина проник в одну из букмекерских контор на улице Бабаджаняна", - сказано в сообщении.

К месту инцидента выехали работники полиции и оперативные группы. Мужчина сдался правоохранителям после переговоров и был доставлен в больницу.

Отмечается, что преступником оказался 34-летний местный житель. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.