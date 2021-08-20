На Дону выделили дополнительные средства на закупку лекарств против ковида

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить дополнительно 160 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, проинформировали в пресс-службе главы региона.

"Во избежание дефицита лекарств от COVID-19 глава региона подписал распоряжение о выделении из областного бюджета свыше 160 млн рублей", - сообщает пресс-служба, уточняя, что ранее на закупку медикаментов в регионе были направлены средства из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 488 случаев заболевания коронавирусом нового типа.