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На Дону выделили дополнительные средства на закупку лекарств против ковида

На Дону выделили дополнительные средства на закупку лекарств против ковида

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить дополнительно 160 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, проинформировали в пресс-службе главы региона.

"Во избежание дефицита лекарств от COVID-19 глава региона подписал распоряжение о выделении из областного бюджета свыше 160 млн рублей", - сообщает пресс-служба, уточняя, что ранее на закупку медикаментов в регионе были направлены средства из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 488 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

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