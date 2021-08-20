Казахстан не признал талибов

Замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что руководство республики не признает движение "Талибан" (запрещено в России) после установления ими контроля над Афганистаном.

"Талибан" мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ", - приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что в Казахстане внимательно следят за развитием событий в Афганистане.