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Казахстан не признал талибов

Казахстан не признал талибов

Замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что руководство республики не признает движение "Талибан" (запрещено в России) после установления ими контроля над Афганистаном.

"Талибан" мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ", - приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что в Казахстане внимательно следят за развитием событий в Афганистане.

 

 

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Вестник Кавказа

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