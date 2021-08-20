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Звиад Гогочури лишен аккредитации на Паралимпиаду-2020 за избиение охранника

Звиад Гогочури лишен аккредитации на Паралимпиаду-2020 за избиение охранника

Член паралимпийской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури был лишен аккредитации за нападение на охранника гостиницы в Японии.

Ранее сообщалось, что Гогочури избил охранника после того, как работник отеля сделал замечание группе грузинских спортсменов, которые шумели и распивали спиртные напитки.

В настоящее время дзюдоист находился на карантине, так как у одного из членов команды был обнаружена коронавирусная инфекция нового типа.

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Вестник Кавказа

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