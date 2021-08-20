В Тольятти дети отравились в бассейне на празднике

Семь детей в Тольятти отравились в бассейне, прокуратура Автозаводского района Тольятти (Самарская область) проводит проверку.

Дети 7-14 лет посетили бассейн в рамках празднования дня рождения, после чего пожаловались на ухудшение самочувствия. По предварительным данным, произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Состояние детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное.