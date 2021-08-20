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В Тольятти дети отравились в бассейне на празднике

В Тольятти дети отравились в бассейне на празднике

Семь детей в Тольятти отравились в бассейне, прокуратура Автозаводского района Тольятти (Самарская область) проводит проверку.

Дети 7-14 лет посетили бассейн в рамках празднования дня рождения, после чего пожаловались на ухудшение самочувствия. По предварительным данным, произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Состояние детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное.

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Вестник Кавказа

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