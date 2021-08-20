Зеленский будет просить Байдена отменить "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности по трубопроводу "Северный поток-2", которая была достигнута между США и Германией.

По его словам, он обсудит реализацию этого проекта в ходе переговоров со своим американским коллегой. "Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос "Северного потока 2" стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне", - сказал глава украинского государства в интервью медиагруппе Funke, передает РИА Новости.

В то же время Зеленский отметил, что между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время, которое Киев будет использовать для защиты собственных интересов.