В Актобе продолжается забастовка водителей автобусов

Второй день часть водителей общественного транспорта в Актобе бастует в связи с задержкой зарплаты и неудобными нововведениями.

Водители ТОО "Автопарк" требуют зарплату за июль, часть из водителей выступает против электронного билетирования и требует вернуть оплату проезда наличными. Некоторые водители автобусов бастуют из-за нежелания или невозможности завести банковкусю карту для получения зарплаты - у них накопились долги по кредитам и алиментам, пишет "Мой Город".

"Некоторые водители ТОО "Автопарк", как и вчера, отказываются выходить. Для стабилизации ситуации вместе с ПАТП (второй перевозчик), ЖКХ и "Автопарком" на недостающие маршруты перенаправляются автобусы с других маршрутов", - сообщили городские власти.

В Актобе всего два предприятия общественного транспорта, большинство маршрутов обслуживает "Автопарк".