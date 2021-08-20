Военные врачи займутся лечением пациентов с коронавирусом во Владикавказе

Врачи Минобороны РФ, специалисты ФКУ "412 Военный госпиталь" во Владикавказе будут принимать пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил врио зампреда правительства Северной Осетии Александр Реутов.

"Для организации работы госпиталя необходимо региональному Минздраву совместно с Минимущества обеспечить заключение договоров между эндокринологическим диспансером и военным госпиталем, республиканским кожвендиспансером и госпиталем о передаче в безвозмездное пользование части служебных помещений", - заявил Реутов на заседании кабмина.

Он отметил, что врио главы региона Сергей Меняйло на фоне роста заболеваемости коронавирусом обратился с просьбой о помощи к Минобороны РФ, там обещали оказать содействие.