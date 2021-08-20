Газзаев прокомментировал отсутствие Дзюбы в сборной

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, комментируя отсутствие нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и форварда "Спартака" Александра Соболева в списке игроков, вызванных для подготовки к матчам сборной России, выразил мнение, что форварды современной формации должны быть более "подвижными, гибкими, мобильными".

"В лучших клубах Европы есть быстрые нападающие, действующие по всему фронту атаки", - выразил мнение он.

Газзаев также отметил, что решения о выборе игроков – прерогатива главного тренера, ведь именно он отвечает за результат. "У каждого из экспертов или болельщиков есть свой взгляд. Но ответственность в данном случае лежит на Карпине. Даже второй тренер может озвучить свою позицию, но он не ответственное лицо", - приводит слова собеседника "Спорт-Экспресс".