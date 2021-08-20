В реабилитации после коронавируса поможет особая диета

В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые нужно ввести в рацион тем, кто переболел коронавирусом.

"Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты", - сказала РИА Новости эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

В ежедневном рационе после COVID-19 должны быть цельнозерновые крупы, бобовые, овощи, фрукты и ягоды, рыба и кисломолочные продукты.

К цельнозерновым крупам относятся овсянка, рис, гречка, перловка, булгур, они богаты пищевыми волокнами и витаминами группы В. Нут, фасоль, чечевица являются источником легкоусваиваемого растительного белка, полезных микроэлементов.

Также переболевших важно есть достаточно свежих овощей и фруктов - не менее пяти порций ( порция - один среднего размера фрукт или 80-100 г мякоти). Зелень содержит клетчатку, которая помогает поддерживать микробиом кишечника, напомнила специалист.

"Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега-3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи - они прекрасный источник жирорастворимых витаминов", - отметила Провоторова.

При этом не стоит думать, что красная или черная икра обладают особенно целительными свойствами, это продукт можно есть, но в умеренных количествах, из-за большого содержания соли.

Ежедневно рекомендуется употреблять кисломолочные продукты умеренной жирности - творог, кефир, простокваша, натуральный йогурт.