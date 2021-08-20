В России коронавирусом заразились еще 20 992 человека

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 20 992 случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 20 992 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 588 (7,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве – 1 925, в Петербурге – 1 691, в Московской области - 1029. В Крыму 365 новых случаев, в Ставропольском крае - 347, в Краснодарском крае - 253, в Дагестане - 191, в Чечне - 171, в Кабардино-Балкарии - 89, в Ингушетии - 70, в Северной Осетии - 72, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 51.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных достигло 6 705 523 человека.

За сутки выписаны по выздоровлении 20 251 человек, за весь период - 5 983 405 человек.

Умерли за сутки 785 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 174 485 россиян.