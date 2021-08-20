Япония обостряет территориальные споры 

Давние конфликты Токио с Россией, Кореей и Китаем снова выходят на первый план. Споры о суверенной территории с Россией (Южные Курилы / Северные территории), Кореями (Токто / Такэсима) и Китаем (Дяоюйдао / Сенкаку) снова оказались на повестке дня. Asia Times считает это отражением вновь обретенной напористости Японии, благодаря поддержке со стороны США, преследующих собственные цели. Хуже всего то, что территориальные конфликты теперь интегрированы в политику больших держав, затрагивающую интересы России, Китая, Японии и США.

Отношения между Китаем и Японией осложняются все более активной дипломатической и материальной поддержкой Токио усилий США по сдерживанию Китая. Министр обороны Японии Ясухидэ Накаяма сказал в июне: ”Мы должны защищать Тайвань как демократическую страну”. Вице-премьер Таро Асо заявил, что китайское вторжение на Тайвань поставит под угрозу безопасность Японии, поэтому Япония и США должны вместе защищать Тайвань.

Япония также становится более агрессивной по отношению к Китаю в Южно-Китайском море. В ходе крупнейшей демонстрации силы в регионе со времен Второй мировой войны в июне 2019 года страна направила свое самое большое военно-морское судно, вертолетоносец ”Идзумо”, в Южно-Китайское море для учений с ударным отрядом американского авианосца ”Рональд Рейган”. Китай заявил, что более агрессивное поведение Японии - ”вопиющие отрицание плодов победы в войне против фашизма и серьезный вызов послевоенному международному порядку”. В июле Япония, присоединившись к США, публично призвала Китай соблюдать постановление международного арбитража в отношении Южно-Китайского моря. Китай считает, что Япония демонстрирует исторически заносчивое и агрессивное поведение в рамках американской стратегии по ”сдерживанию Китая”.

После недавнего визита министров кабмина Японии в храм Ясукуни, который почтил там память погибших японцев, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявила: ”Такое поведение оскорбляет чувства людей пострадавших азиатских стран, включая Китай, и еще раз отражает неверную позицию Японии в отношении к собственной истории агрессии”.

Напористость Токио напоминает Китаю, а также России и обеим Кореям о милитаризме, который спровоцировал войну в Тихом океане. Пекин воспринимает Японию как своего бывшего завоевателя, и ее военные усилия в регионе могут укрепить позиции китайских милитаристов, подрывая авторитет тех, кто выступает за ”более мягкий” подход. Все эти территориальные конфликты возникли в результате незавершенных после капитуляции Японии соглашений в конце Второй мировой войны. Два спорных района имеют стратегическое значение: "северные территории" важны для наблюдения и потенциального сдерживания российских военных кораблей и подводных лодок, перемещающихся между Владивостоком и Тихим океаном, а Сенкаку - для наблюдения и потенциального сдерживания вражеских кораблей в ближайшей акватории. Вероятно, именно этим обусловлен интерес США к территориальным претензиям.

Северные территории / Южные Курилы

В конце войны советские войска вошли на Южные Курилы, и с тех пор Япония требует их возвращения, но Россия против. В начале 1950 годов Советский Союз предложил вернуть два небольших острова, если Япония откажется от претензий на два больших. Под давлением США Япония отвергла такое предложение.

По Сан-Францисскому мирному договору, положившему конец войне союзников с Японией, Токио отказывается от ”всех прав и претензий на Курильские острова”. Но Япония утверждает, что "северные территории" не входят в состав Курильских островов. Россия уверена, что Япония нарушила свои обязательства по капитуляции 1945 года. Эта проблема помешала им подписать мирный договор, который должен официально положить конец войне.

Недавний всплеск активности российских самолетов над спорным районом встревожил Силы самообороны Японии. В июне японские истребители поднялись в воздух рекордные 35 раз. Япония заявила, что ”не может принять” такие полеты, поскольку они выполняются над ее территорией.

Вашингтон заявил, что военная провокация Китая в районе Сенкаку может привести в действие Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. Россия наверняка задается вопросом, будет ли реакция США аналогичной на провокацию на "северных территориях".

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин посетил один из спорных островов и заявил, что правительство рассматривает возможность создания на островах особой экономической зоны. После того, как Япония выразила протест в отношении визита Мишустина, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал: ”Китай неизменно верит в то, что результаты победоносной антифашистской войны следует уважать и поддерживать”.

Китай изменил свою позицию по данному вопросу. Теперь Пекин может использовать территориальный спор как рычаг в своем собственном конфликте с Японией по поводу Сенкаку, который китайцы называют Дяоюйдао.

Сенкаку / Дяоюйдао

Острова Сенкаку находились под контролем Японии с конца Первой китайско-японской войны в 1895 году до конца Второй мировой войны. США управляли ими с 1945 по 1972 год, а затем отдали их под юрисдикцию Японии. Но Китай и Тайвань заявляют, что Япония насильно захватила острова и заключила неравный договор, и поэтому они должны быть возвращены, как и остальные имперские завоевания Японии, отданные в 1945 году. Китай и Тайвань ссылаются на Потсдамскую декларацию, требующую, чтобы Япония отказалась от контроля над всеми островами, кроме ”Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и ряда более мелких островов”. Это означает, что контроль над спорными территориями должен был перейти к ним.

Вашингтон фактически занял нейтральную позицию в вопросе суверенитета, настаивая только на том, что Сенкаку теперь находятся в ведении Японии и, таким образом, подпадает под обязательства по Договору о взаимной безопасности между США и Японией.

Китай недавно усилил береговую охрану и интенсифицировал присутствие военно-воздушных сил в заявленных территориальных водах Японии в районе Сенкаку. Япония предупреждает, что Китай пытается силой изменить статус-кво. Но в сентябре 2012 года Япония сама изменила статус-кво, национализировав три частных острова, что вызвало широкомасштабные гражданские протесты в Китае. В ответ в ноябре 2013 года Китай объявил о создании ”Зоны опознавания противовоздушной обороны”, которая включает воздушное пространство над Сенкаку. Береговая охрана Японии, в свою очередь, запретила 80 конкретным китайским рыболовным судам заходить в заявленные ею территориальные воды вокруг Сенкаку.

События разворачиваются на фоне завершения годового одностороннего запрета Китая на рыболовство в данном районе и после принятия Пекином нового закона, разрешающего береговой охране применять силу для защиты суверенитета страны. Япония даже призвала Австралию присоединиться к ней в военных учениях, направленных на сдерживание ”китайской угрозы” в Восточно-Китайском море. Все эти события создают почву для конфронтации.

Такэсима / Токто

Спор по Токто / Такэсиме давно представляет собой проблему в корейско-японских отношениях, и время от времени напряженность становится острее. Япония аннексировала группу небольших островов у берегов Кореи в 1905 году, а через пять лет оккупировала всю Корею. Южная Корея получила контроль над островами в 1954 году. Но сменявшие друг друга японские правительства заявляли, что территории принадлежат Японии. Для корейцев претензии Японии на острова равносильны отрицанию ее колонизации и жестокого обращения с корейским народом и, таким образом, вопрос очень болезненный. Все территориальные споры схожи в том, что одна из сторон заявляет об отсутствии конфликта. Такова позиция Японии по Сенкаку, Южной Кореи по Токто, а России по Южным Курилам.

Поскольку одна сторона в каждом споре непреклонна, компромисс в отношении кого-либо может создать прецедент. Вот почему территориальные конфликты будут продолжаться как минимум еще одно поколение. Все территориальные претензии представляют собой многостороннюю тупиковую ситуацию, поскольку игровое поле и правила не изменяются. Но новая политика Японии повышает ставки в игре.