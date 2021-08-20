В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 будут названы леса

Власти Бодрума назовут леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, сообщил мэр города Ахмет Арас.

По его словам, турецкая сторона никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для тушения огня. Также он выразил благодарность России за поддержку в борьбе с лесными пожарами.

"Мы намерены осуществить проект, который позволит навсегда сохранить память об этих героях. Их самоотверженность останется в наших сердцах", - пояснил он.

"Именами российских и турецких граждан – членов экипажа разбившегося самолета Бе-200 назовут леса, которые в будущем будут высажены в Бодруме на месте сгоревшего лесного массива", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Также глава Бодрума подчеркнул, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период" и вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местных жителей.