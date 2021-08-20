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Приставы Махачкалы снесли две незаконные пристройки

Приставы Махачкалы снесли две незаконные пристройки

Два незаконных строения снесены на территории Махачкалы, сообщает пресс-служба УФССП Дагестана.

Так, приставы-исполнители Отделения судебных приставов по Кировскому району Махачкалы снесли незаконный шлакоблочный гараж площадью 19,6 кв м. Отмечается, что взыскателем по данному исполнительному производству выступил филиал РЖД.

Также был снесен незаконно построенный магазин "Шодрода" (площадь 48 кв м), расположенный по улице Ярагского.

"Обе самовольные постройки были снесены при использовании спецтехники предоставленной взыскателями",— сказано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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