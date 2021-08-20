В Грузии выявили 4 743 случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 743 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 506 040 человек, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки выписаны по выздоровлении 3 393 человека, с начала пандемии – 440 370. Умерли за сутки 59 пациентов с коронавирусом, за все время - 6 649.

Показатель инфицирования за сутки составил 10,22%, за последние 14 дней – 10,86%.

В карантине находятся 77 человек, в стационарах наблюдаются 7 238, в ковид-гостиницах остаются 3 458.