Пешеход погиб под колесами авто на Ставрополье

Один человек погиб в результате ДТП в Ставрополе. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля "Хонда" двигался по проспекту Кулакова в направлении улицы Коломийцева. В этот момент на проезжей части дороги около пешеходного перехода находился мужчина. В результате полученных травм он скончался на месте. Его личность устанавливается.

Также сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.