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В ДТП со "скорой помощью" в Крыму пострадали четыре человека

В ДТП со &quot;скорой помощью&quot; в Крыму пострадали четыре человека

Карета "скорой помощи" попала в автоаварию в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент с участием автомобиля Volkswagen и "скорой" произошел на перекрестке.

"По предварительной информации, спецавтомобиль двигался с включенными спецсигналами. В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали, все - в спецавтомобиле", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

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Вестник Кавказа

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