В ДТП со "скорой помощью" в Крыму пострадали четыре человека
Карета "скорой помощи" попала в автоаварию в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Инцидент с участием автомобиля Volkswagen и "скорой" произошел на перекрестке.
"По предварительной информации, спецавтомобиль двигался с включенными спецсигналами. В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали, все - в спецавтомобиле", - сказано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Вестник Кавказа
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