В ДТП со "скорой помощью" в Крыму пострадали четыре человека

Карета "скорой помощи" попала в автоаварию в Керчи, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Инцидент с участием автомобиля Volkswagen и "скорой" произошел на перекрестке.

"По предварительной информации, спецавтомобиль двигался с включенными спецсигналами. В результате столкновения автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся. Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали, все - в спецавтомобиле", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.