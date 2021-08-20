Рыба выбрасывается из воды в бассейнах рек Жайык и Кигаш

Необычное поведение рыб было зафиксировано бассейнах рек Жайык и Кигаш (Атырау).

Ранее местные жители сняли видео о том, как рыбы десятками выпрыгивают из воды, а некоторые попадают прямо в лодку, из которой велась съемка.

По словам ихтиологов, пресноводные могут так вести себя по нескольким причинам – нерест, плохое качество воды, недостаток в воде кислорода, яркое освещение или громкие звуки.

Отмечается, также, что в последние два года на реках Жайык и Кигаш ведутся дноуглубительные работы, что также могло привести к необычному поведению рыб, передает Sputnik Казахстан.