Талибы приглашают другие страны восстанавливать Афганистан и добывать природные ресурсы

Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин озвучил приглашение другим странам принять участие в восстановлении Афганистана после войны.

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами", - заявил он, передает в пятницу телеканал Ariana News.

Шахин добавил, что "это приглашение [движения] ко всем странам", и талибы "ценят помощь любого государства в такой критичный момент в истории Афганистана".

Также он отметил, что иностранные государства могут прийти в Афганистан и разрабатывать природные ископаемые.

Талибы пришли к власти в Афганистане 15 августа, когда вошли в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сбежал за границу.