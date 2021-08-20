Педагоги Грузии вакцинировались на 40%

В Грузии 40% школьных педагогов уже сделали вакцину против коронавируса нового типа, проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки страны.

Уточняется, что к началу нового учебного года большая часть профессоров и учителей в стране будут вакцинированы, так как иммунизация представителей сферы образования активно продолжается.

В настоящее время в Тбилиси, Мцхета и во всех центрах иммунизации страны для представителей сферы образования выделены отдельные пространства для вакцинации, передает Sputnik Грузии.