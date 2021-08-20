В Израиле третью дозу вакцины получат лица старше 40 лет

Минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса понизят в Израиле с 50 до 40 лет, данную рекомендацию экспертной комиссии утвердил в пятницу генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш.

"Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертной комиссии по вакцинации от коронавируса по введению третьей дозы прививки лицам в возрасте от 40 лет и старше, а также вне зависимости от возраста медицинским работникам, преподавателям, лицам, осуществляющим уход за пожилыми людьми, а также беременным женщинам", - сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Граждане получат бустерную дозу препарата Pfizer. Крупные сети поликлиник Израиля уже открыли запись на вакцинацию третьей дозой прививки, сообщает местное радио Kan.

С 30 июля в Израиле третью дозу вакцины получают лица старше 60 лет, с 13 августа - с 50 лет, с 20 августа - с 40 лет.