ВС Армении обстреляли Лачин, Товуз и Кельбаджар

Подразделения ВС Армении вчера вечером и сегодня ночью обстреливали позиции азербайджанской армии в Лачинском, Товузском и Кельбаджарском районах, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

"19 августа с 17:24 до 00:25 по местному времени 20 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ханазах Горийского района, Ашагы Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Бердского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Джагазур Лачинского района, Истису Кельбаджарского района и Эсрик Джирдахан Товузского района", - сказано в сообщении.

Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили о ночном обстреле из зоны ответственности российских миротворцев позиций ВС Азербайджана в районе населенного пункта Халфали города Шуша.

"20 августа с 01:23 по местному времени незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев, периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений ВС Азербайджана в районе населенного пункта Халфали города Шуша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответным огнем противник был подавлен, потерь среди личного состава армии Азербайджана нет.

"В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - добавили в министерстве.

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, журналист ИД "Коммерсантъ", политолог Алексей Наумов выразил сомнение в том, что в ближайшее время ситуация на границе Азербайджана и Армении обострится еще сильнее.

"Я думаю, что будет сохраняться стабильно тяжелая ситуация. Проблема в том, что не проводится демаркация, делимитация границ. Армения в этом не заинтересована. И в армянских СМИ тоже пишут об этом. В Армении полагают, что демаркация и делимитация границ без учета мнения сепаратистского образования на территории Азербайджана нанесет ей ущерб. По сути, такие мысли не укладываются в концепцию трехстороннего соглашения и мирного урегулирования. Пока Армения не свыкнется с тем, что ей нужно выполнять условия этого соглашения, пока она не поймет, что альтернативы этому нет, ждать умиротворения ситуации стоит", - поведал эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что у Еревана нет бесконечного количества времени на это. "И Азербайджан, и Россия как внешний наблюдатель и участник трехстороннего соглашения, не могут вечно ждать наступления армянского прозрения. Вопрос только в том, насколько Армении будет позволено продолжать эту деструктивную линию. Хочется верить, что недолго", - заявил политолог.

По его мнению, в дальнейшем на эти провокации Армении будет даваться ответ, а ситуация продолжит оставаться стабильно напряженной до тех пор, пока не произойдут демаркация и делимитация границ. "Хочется верить, что Армения придет к осознанию, а Россия, которая может повлиять, поспособствовать признанию Арменией этой ситуации, предпримет соответствующие шаги", - заключил Алексей Наумов.