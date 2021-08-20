Стало известно, какая погода будет в Узбекистане в выходные

Синоптики прогнозируют жаркую сухую погоду по всей территории Узбекистана в ближайшие дни.

В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях в выходные будет плюс 34-39, возможны порывы ветра до 7-12 м/с.

Похожая погода - плюс 33-38 - ожидается в Каракалпакстане, Самаркандской, Хорезмской, Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областях.

Прохладнее будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, воздух прогреется до 32-37 градусов, переменная облачность.

Кратковременные ливни и грозы прогнозируются в ближайшие дни только в горных районах Узбекистана.