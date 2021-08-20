Как сэкономить в магазине?

Покупки могут быть рациональными или эмоциональными, то есть, по сути ненужными, отметила финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина, говоря о том, как не тратить лишнего в магазине.

Для того чтобы избежать спонтанных покупок эксперт посоветовала ходить в магазин со списком. "Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе – брать с собой ограниченное количество средств", - сказала она в интервью радио Sputnik.

Далее она порекомендовала приобретать продукты через сервисы доставки. По ее словам, это не даст взгляду зацепиться за ненужные товары.

В то же время эксперт посоветовала с осторожностью покупать товары со скидками, гораздо эффективнее, по словам эксперта, провести сравнение цен.