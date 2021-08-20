Мишустин: экономика ЕАЭС восстанавливается на фоне пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) восстанавливается, это стало возможным благодаря совместным действиям стран-участниц.

"Период пандемии продемонстрировал, что наш союз способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Благодаря совместным действиям экономика ЕАЭС постепенно восстанавливается. Макроэкономические показатели в целом неплохие, по итогам первого полугодия выпуск сельхозпродукции увеличился на 0,6%, объемы промышленного производства - на 4,4%, производство обрабатывающей промышленности - на 6,5%", - рассказал он на заседании межправительственного совета стран ЕАЭС.

Мишустин обратил внимание на "очень хорошую динамику товарооборота" как внутри евразийской "пятерки", так и с третьими странами. По его словам, необходимо дальше работать над устранением препятствий на пути свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. "Сегодня утвердим актуализированный перечень изъятия ограничений, которые надо ликвидировать в текущем и в следующем году. Предлагаю подготовить дорожную карту на этот период и обеспечить ее своевременную реализацию", - сказал премьер.

Также он призвал страны ЕАЭС работать над ускорением цифровизации экономик.