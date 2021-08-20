В горах Гренландии впервые шли дожди

В субботу впервые в истории осадки на вершине Гренландии прошел дождь, а не снег.

По данным телеканала CNN, температура на острове в прошедшие выходные поднялась выше нуля в третий раз за десять лет. В результате осадков на ледяной щит было вылито семь миллиардов тонн воды – дожди вызвали значительное таяние на вершине и вдоль юго-восточного побережья ледникового покрова.

По словам научного сотрудника Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос, это говорит о быстром нагревании Гренландии. "То, что происходит — это не просто теплое десятилетие... в условиях изменяющегося климата. Это беспрецедентно", - сказал он.