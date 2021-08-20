Огонь Паралимпиады прибыл в Токио

Заключительный этап эстафеты паралимпийского огня стартовал в Токио. Торжественное мероприятие состоялось у здания мэрии столицы Японии.

На церемонии были собраны в единую композицию "Пламя Токио" огни, зажженные более чем в 60 муниципалитетах страны.

"Я благодарна всем за проделанные усилия, которые позволили нам собрать сегодня этот огонь. Я надеюсь, что начинающаяся 24 августа Паралимпиада будет успешной и безопасной", — приводит слова губернатора Токио Юрико Коикэ "Известия".

Стоит отметить, что вечером во дворце Акасака состоится еще одна торжественная церемония — там соберут в одно пламя огни из 47 префектур Японии.