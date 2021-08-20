Выставка работ Сергея Шойгу откроется в Казани

В Казани 21 августа откроется выставка работ министра обороны, главы Русского географического общества Сергея Шойгу.

Экспозиция называется "Творчество ради жизни", которая будет представлена зрителям в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее "Хазине".

Публика сможет увидеть 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов продадут на аукционе, а вырученные средства пожертвуют на помощь тяжелобольным детям, сообщает "Аргументы и факты".

Отмечается, что тема любви к Родине прослеживается не только в повседневной работе минитра, но и в его творчестве. На выставке представлены живописные картины, графические рисунки с видами Сибири, а также деревянные изделия: вазы, шкатулки и скульптуры.