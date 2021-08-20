Более 11 млрд рублей выделят на строительство дорог в Дагестане

Дагестан потратит более 11 млрд рублей до конца года на строительство и реконструкцию дорог и мостов. Республика получит из федерального бюджета около 1,7 млрд рублей, сообщил врио председателя правительства Дагестана Батыр Эмеев.

"В общей сложности объем финансирования на 2021 год по всем разделам составит чуть более 11 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд из федерального бюджета и свыше 9 млрд рублей из республиканского бюджета. В результате будет построено и реконструировано 64,33 км дорог и 10 мостов общей длиной 264,9 м, а также отремонтировано 501,75 км уличной и дорожной сети, 16 мостов общей длиной 661,5 м", — цитирует врио премьер-министра РД "Это Кавказ".

По словам Эмеева, в рамках региональных мероприятий развития дорожной сети необходимо отметить проекты, предусматривающие соединение районных центров Карата и Тлярата дорогами с асфальтобетонным покрытием. Также продолжатся работы на дорогах в обход Дербента, Уркарах — Кубачи, Акуша — Чиндерчеро, Цуриб — Гочоб, Гуниб — Ругуджа, Урада — Гентаб.