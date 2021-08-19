Футболист сборной Афганистана погиб, упав с самолета ВВС США

Бывший футболист юношеской сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб после падения с самолета ВВС США, когда тот находился в воздухе.

Согласно предварительной информации, 19-летний спортсмен забрался на самолет С-19, пытаясь бежать из страны, передает The Independent.

В сообщении, опубликованном на странице Главного управления физического воспитания и спорта Афганистана, отмечается, что покойный Анвари был среди сотен молодых людей, которые хотели покинуть страну. "Он упал [с самолета] в воздухе в результате несчастного случая", - сказано в заявлении.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.