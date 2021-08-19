Хабиб откроет свою школу в Москве и Казани

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует открыть свою школу смешанных единоборств в Москве и Казани.

"Мы откроем школу в конце декабря в Абу-Даби. Это где-то 2 тыс кв м. Также хочу открыть школу в Москве. У меня есть договоренность открыть ее и в Казани", - приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.