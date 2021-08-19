В Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн

Самый длинный в Европе зиплайн появится на горе Чирухи в высокогорной Аджарии, сообщил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"Мы начинаем очень привлекательный как для местных, так и для иностранных туристов проект стоимостью 10 млн лари (более трех миллионов долларов). На горе Чихури появится самый длинный зиплайн в Европе, длиной 1,7 тыс м", - сказал он, не уточняя конкретных сроков реализации проекта.

Зиплайн - спуск по стальному канату с отрывом от земли с помощью специального устройства, поясняет Sputnik Грузия.