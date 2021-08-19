"Талибан" попросил ООН не уходить из Афганистана
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) выразило поддержку Организации Объединенных Наций (ООН) и попросило остаться в стране. Об этом сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
По его словам, талибы также попросили организацию продолжать гуманитарную деятельность в Афганистане.
Алакбаров напомнил, что практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Афганистане и "Талибан" продолжается в течение 18 лет. "Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности", - цитирует его РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что в течение последних дней "каких-то новых договоренностей" между офисом и талибами не было.
Вестник Кавказа
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