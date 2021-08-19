Блинкен и главы МИД стран G7 обсудили ситуацию в Афганистане

В четверг, 19 августа, состоялась видеоконференция по ситуации в Афганистане с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике и безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что на встрече была подчеркнута необходимость предоставления безопасного прохода всем тем, кто желает покинуть Афганистан, а также необходимость всеобъемлющего политического урегулирования, которое защитит фундаментальные права всех афганцев.

По словам Прайса, участники видеоконференции согласились с тем, что отношения международного сообщества с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) будут зависеть от их действий, а не от их слов.

Помимо этого, дипломат поведал, что Блинкен и главы внешнеполитических ведомств G7 обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и усилиям по оказанию гуманитарной помощи, миграции беженцев, передает ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан". 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.