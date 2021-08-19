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Больница во Владикавказе после ЧП прекратила прием пациентов с коронавирусом

Больница во Владикавказе после ЧП прекратила прием пациентов с коронавирусом

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи во Владикавказе прекращает прием пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава Северной Осетии.

Напомним, 9 августа в больнице погибли девять пациентов в результате ЧП из-за поломки оборудования с кислородом. Заведено уголовное дело.

"Эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 остается тревожной. С сегодняшнего дня Республиканская клиническая больница начинает прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На базе 7-этажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки. При этом региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе", - уточнили в пресс-службе.

В региональном минздраве добавили, что больница скорой помощи не будет принимать пациентов с COVID-19, однако продолжит оказывать в полном объеме экстренную и плановую медицинскую помощь.

За минувшие сутки в Северной Осетии выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.

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