Уволенный гендиректор "Астаны" обратился за помощью к президенту Казахстана

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Астана" Давил Лория разместил на своей странице в Facebook обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по ситуации, сложившейся в столичном клубе.

Напомним, накануне Давида Лория сняли с поста генерального директора астанчан. По словам Лория, об этом он узнал из прессы.

Экс-гендиректор "Астаны" отметил, что в предыдущие годы у клуба образовались большие задолженности, поэтому последние шесть месяцев он занимался реструктуризацией и оптимизацией расходов. "За этот короткий срок, при полной поддержке министра культуры и спорта Актоты Рахматуллаевны Раимкуловой, нам удалось существенно сократить бюджет клуба, реструктурировать долги, выстроить график их погашения и провести ряд переговоров с целью отсрочки платежей. Мы работали по намеченному плану, и если бы не определенные обстоятельства, то уже в следующем году клуб мог почти полностью рассчитаться с имеющейся задолженностью. При этом, не потерять в качестве работы и масштабах спортивных результатов", - рассказал он.

"За полгода нам удалось добиться и немало знаковых успехов. В частности, в основной состав нашей команды стали привлекаться местные молодые воспитанники клуба. Никогда прежде местная молодежь не получала такого шанса и не была задействована в матчах за «Астану» как во внутренней, так и на международной арене. Мы долгое время лидировали в чемпионате страны, занимая первое место из 14 команд. Наша команда готовилась к дебюту в новом европейском клубном турнире – Лиги конференций. Работа кипела и результаты ее были налицо. Но в июне этого года ситуация кардинально ухудшилась", - заявил Лория.

По его словам, все началось с вмешательства в нашу работу вице-министра министерства культура и спорта Ерлана Кожагапанова. "Он различными путями и средствами пытался внедрить в систему управления клуба своих ставленников – специалиста сомнительного уровня и с сомнительной репутацией, россиянина Дмитрия Васильева. Все действия господина Кожагапанова, который ввел в заблуждение заместителя Премьер-министра Ералы Лукпановича Тугжанова и заручился его поддержкой, направлены на саботаж и уничтожение клуба, вся та работа по уменьшению долговых обязательств и переговорам по снижению и отсрочке платежей, которую мы провели за первое полугодие, была сведена на нет вредительскими решениями вице-министра", - поведал экс-гендиректор клуба.

Он подчеркнул, что теперь "Астане" грозят крупные штрафные санкции, а также дисциплинарные взыскания от главных футбольных органов - Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Лория также сообщил, что из-за блокировки всех финансовых операций футбольного клуба Кожагапановым он в течение последних месяцев не мог выплачивать сотрудникам, тренера и игрокам заработную плату. "Уважаемый Глава государства, прошу Вас ознакомиться с непростой ситуацией вокруг футбольного клуба "Астана", так как уже не вижу других способов воздействия на нее. Прошу Вашего содействия не для себя, а ради дела", - сказал он.

Помимо этого, экс-гендиректор "Астаны" акцентировал внимание на том, что в настоящее время отдельные личности пытаются свести все эти усилия на нет, парализуя работу всего клуба. "Если это давление со стороны вице-министра не прекратится, то ФК "Астана" рискует лишь ухудшить свое положение и потерять реноме и статус постоянного участника престижных европейских турниров", - написал Лория.