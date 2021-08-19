Нур-Султан примет Дни культуры России осенью

Дни культуры России в Казахстане состоятся 15-22 октября в Нур-Султане, рассказала министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на XVIII Совещании министров культуры стран ШОС.

В их программу входит выставка Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Вологодское кружево" в Национальном музее Казахстана.

Кроме того, 15 октября в Центральном концертном зале "Казахстан" состоится гала-концерт с участием ведущих российских солистов (Заубер Гугкаев - дирижер, Анна Аглатова - сопрано, Полина Шамаева - меццо-сопрано, Арсений Яковлев - тенор и др.) и Казахского государственного симфонического оркестра, передает Sputnik Казахстан.