"Русские Витязи" покажут россиянам новую летную программу

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрирует обновленную программу гостям Международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"При демонстрации группового пилотажа группа в составе шести экипажей выполнит подряд вираж и петлю Нестерова на форсажном режиме работы двигателей, покажет связку нескольких вращений: групповая "бочка", "петля" с поворотом на 180 градусов на нисходящей части и маневр "ухо", включающий боевой разворот, полубочку и полупереворот", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ".

Также в рамках форума выступят экипажи пилотажных групп "Стрижи" и "Беркуты".

Напомним, Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет 22-28 августа на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. Планируется, что в работе форума примут участие представители 44 государств.