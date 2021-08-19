Авиакластер для патриотического воспитания появится на Дону

Донской Центр патриотического воспитания молодежи объявил тендер на проектирование в парке "Патриот", расположенном у музейного комплекса "Самбекские высоты" авиационного кластера, сообщают СМИ.

Как пишет "АиФ-Ростов", цель создания кластера - патриотическое воспитание, стоимость контракта - 12 млн рублей, проектирование надо будет закончить до начала декабря.

Кластер займет площадь 43 тыс кв м. В него войдут демонстрационная площадка с двумя выставочными ангарами, в которых смогут разместиться до 30 экспонатов, технический ангар для реставрации и технического обслуживания экспонатов, площадка для показа авиамоделей и соревнований по авиамодельному спорту, кордодром.

Кроме того, на территории будут автостоянка и туалеты. Авиакластер смогут посетить одновременно 400 человек.