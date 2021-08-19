Исторические здания Ростова раскрасят в уникальные цвета

Власти Ростов-на-Дону будут регулировать цвета исторических домов города, такое решение приняли ростовские депутаты, рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В донской столице будут установлены три зоны – так, для территорий, где сконцентрированы объекты культурного наследия, нельзя будет изменять цвет отделки и окраски фасадов. Вторая зона будет определять архитектурную среду вдоль основных магистралей Ростова, частично регулировать цвет отделки и фасадов будут и во внутриквартальной жилой застройке и у производственно-промышленных объектов, поведал Логвиненко.

"Решение позволит создать уникальную палитру города, привести наши улицы к цветовой гармонизации и неповторимому архитектурно-художественному облику", - отметил градоначальник, передает "АиФ-Ростов".

Уже введена правовая база, которая будет регулировать этот вопрос, добавил Алексей Логвиненко.