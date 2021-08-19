Педагоги в Ростовской области будут получать больше

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в будущем году должностные оклады педагогов в регионе существенно вырастут.

"Мы приняли решение об изменении оплаты труда педагогических работников. С 1 января 2022 года в Ростовской области должностные оклады (ставки) педагогов вырастут на 50%", - поделился губернатор в Instagram.

Также Голубев сообщил, что будет увеличена гарантированная часть зарплаты, молодые педагоги будут получать надбавку, а система начисления зарплаты педагогам станет более прозрачной и понятной.