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Президент Союза MMA России рассказал, какой регион является кузницей кадров

Президент Союза MMA России рассказал, какой регион является кузницей кадров

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что кузницей кадров для смешанных единоборств и для сборной России является Дагестан.

"Крен в сторону Кавказа конечно же есть. Мы это прекрасно понимаем и знаем уже на протяжении многих лет. Сборная формируется из членов сборных кавказских республик", - поведал Габдуллин.

Он подчеркнул, что раньше сборная на 90% состояла из представителей Кавказа, а сейчас более-менее равномерно начинает распределяться по всей стране. "Ну конечно же, больше всего бойцов все равно из Дагестана", - цитирует президента Союза ММА России Чемпионат.com.

По его словам, также в число титульных регионов по подготовке кадров входит Чечня. "Из Поволжья - это представители Пермского края, там очень хорошая школа. Далее, Челябинская и Свердловская область, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Дальний Восток, из южного федерального округа – это Краснодарский край и Ростовская область", - рассказал Габдуллин.

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