Президент Союза MMA России рассказал, какой регион является кузницей кадров

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что кузницей кадров для смешанных единоборств и для сборной России является Дагестан.

"Крен в сторону Кавказа конечно же есть. Мы это прекрасно понимаем и знаем уже на протяжении многих лет. Сборная формируется из членов сборных кавказских республик", - поведал Габдуллин.

Он подчеркнул, что раньше сборная на 90% состояла из представителей Кавказа, а сейчас более-менее равномерно начинает распределяться по всей стране. "Ну конечно же, больше всего бойцов все равно из Дагестана", - цитирует президента Союза ММА России Чемпионат.com.

По его словам, также в число титульных регионов по подготовке кадров входит Чечня. "Из Поволжья - это представители Пермского края, там очень хорошая школа. Далее, Челябинская и Свердловская область, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Дальний Восток, из южного федерального округа – это Краснодарский край и Ростовская область", - рассказал Габдуллин.