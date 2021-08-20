Приход "Талибана" к власти сближает Иран и Саудовскую Аравию

После многих лет вражды Иран и Саудовская Аравия пытаются наладить связи и преодолеть многолетние разногласия, поскольку захват "Талибаном" (движение запрещено в РФ) власти в Афганистане может привести к распространению хаоса за пределами Центральной Азии и дестабилизации Ближнего Востока.

Как пишет японская "Нихон кэйдзай симбун", Иран и Саудовская Аравия, будучи самыми могущественными государствами Ближнего Востока, рассматривают талибов как общую угрозу. Учитывая планы США вывести войска из Ирака, государства еще больше стремятся к сотрудничеству, чтобы заполнить вакуум власти в регионе.

В этом месяце Ирак пригласил Иран и Саудовскую Аравию на конференцию в Багдаде. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал премьер-министру Ирака Мустафе аль-Кадими принять участие во встрече.

Помимо Ирана и Саудовской Аравии, Ирак пригласил на предстоящую встречу представителей Европейского союза, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Египта. Высокопоставленные должностные лица Ирана и Саудовской Аравии уже провели переговоры в Ираке в апреле текущего года и теперь стремятся наладить диалог на еще более высоком уровне.

Главной темой обсуждений будет Афганистан, поскольку захват власти талибами угрожает активизировать в Центральной Азии и на Ближнем Востоке радикальные исламистские движения, которые в последние годы пошли на убыль.

На этой неделе Раиси выразил поддержку восстановлению Афганистана после ”поражения” США. Иран крайне обеспокоен растущим влиянием "Талибана". Тегеран осуждает экстремистскую идеологию группировки, в частности, запрет женщинам посещать школы и работать вне дома. Сам Иран поощряет участие женщин в жизни общества после иранской революции 1979 года.

"Талибан" следует радикальной форме суннитского ислама, преобладающей в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия признала и поддержала контролируемое "Талибаном" правительство в Афганистане до террористических атак 11 сентября. Но сейчас наследный принц Мухаммед ибн Салман проводит модернизацию в стране, и есть опасения, что изменения в социальной жизни могут подтолкнуть недовольных радикалов к сближению с такими группировками, как "Талибан".

Иран и Саудовская Аравия разорвали отношения в 2016 году после того, как Эр-Рияд казнил видного шиитского священнослужителя. Последовавшие опосредованные войны, в частности, гражданская война в Йемене и политические беспорядки в Ливане, с тех пор негативно сказываются на регионе Ближнего Востока. Будучи посредником между двумя своими ключевыми сторонниками, Ирак призывает страны восстановить отношения.

Саудовская Аравия вынуждена пересмотреть свою дипломатическую политику и политику безопасности в отношении Ирана после ухода президента США Дональда Трампа, который был решительно настроен против Тегерана. Когда в 2019 году саудовские нефтяные объекты подверглись нападению, США обвинили Иран, хотя и не предприняли ответные действия.

Глобальное движение за декарбонизацию также сближает двух соперников. Иран и Саудовская Аравия зависят от нефтяных доходов и сталкиваются с острой необходимостью диверсификации экономики и создания новых рабочих мест. Медицинские реформы тоже приоритетны на фоне пандемии коронавируса.

Страны в регионе и за его пределами пытаются заполнить вакуум власти, образовавшийся в результате ухода США из Афганистана и их запланированного выхода из Ирака. Но региональный порядок, исключающий США, сталкивается с растущей неопределенностью.

Китай и Россия стремятся расширить свое влияние на Ближнем Востоке, однако они в первую очередь сосредоточены на краткосрочных выгодах, а это означает, что такие темы, как демократизация и права человека, представляющие собой серьезную проблему в ближайшем будущем, могут отойти на второй план. Попытки разрешить израильско-палестинский конфликт, ставший главной дестабилизирующей точкой в регионе со времен Второй мировой войны, также зашли в тупик.