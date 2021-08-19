Анна Нетребко отметит юбилей гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце

Народная артистка РФ Анна Нетребко 18 сентября отметит 50-летний юбилей в Государственном

Кремлевском дворце.

На сцену вместе с ней выйдут ее супруг, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, пианист Денис Мацуев, оперная певица Хибла Герзмава, композитор и продюсер Игорь Крутой, заслуженный артист РФ, оперный певец Ильдар Абдразаков, народный артист АР Эльчин Азизов и многие другие.

В программу вечера также входит выступление испанского певца и дирижера Пласидо Доминго и итальянской оперной дивы Чечилия Бартоли.

Гости гала-концерта увидят грандиозное театрализованное шоу, в ходе которого, за счет невероятных декораций и световых эффектов, сцена Кремлевского дворца станет подмостками ведущих оперных театров, передает Sputnik Азербайджан.

Анна Нетребко собирается отпраздновать юбилей также в других странах.