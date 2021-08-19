Квалификация Лиги Конференций: "Кайрат" разгромил "Фолу Эш"

Только что в люксембургском городе Эш закончился матч раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА между местным клубом "Фола Эш" и "Кайратом". Уверенную победу со счетом 4:01 одержали гости.

Голами в составе "Кайрата" отметились Артур Шушеначев (28-я минута), Вагнер Лав (37-я и 70-я, с пенальти) и Рикарду Коэлью (43-я).

У хозяев единственный мяч на 19-й минуте записал на свой счет Мирза Мустафич.

Напомним, ответная встреча пройдет в Алматы 26 августа. Начало – в 17:00 (мск).